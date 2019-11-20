‘Rusya ile Türkiye, Haseke bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi’

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin Haseke bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, “Haseke bölgesinde Arada Kibira – Karamaniya güzergahında ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti. Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait helikopterler konvoya havadan destek verdi” açıklamasında bulundu.

Ayrıca Rus askeri polislerin Halep bölgesinde Kobani–Darb et-Taht güzergahında ve Rakka bölgesinde Ayn İsa–Mşerfet eş-Şahnat, Acemi–Bogöklü, Acemi-Menbiç güzergahında devriye faaliyetinin devam ettiği bildirildi.