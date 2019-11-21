İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yolsuzluk davası

İsrail'in en uzun süre görevde kalan Başbakanı unvanına sahip Benyamin Netanyahu, bu yılı üst üste iki erken seçime gidip hükümeti kuramamasının ardından hakkında iddianame açıklanmasıyla kapatılıyor.

Eşi Sara ile birlikte sayısız yolsuzluk skandalına gömülmüş Benyamin Netanyahu hakkında Başsavcılık tarafından yolsuzluk, rüşvet ve güvenin kötüye kullanılması suçlamalarından iddianame açıklandı.

Bu gelişme, Netanyahu'nun dokunulmazlığının ne olacağı, başbakan sıfatıyla yargılanıp yargılanamayacağı ya da başbakan kalıp kalamayacağı sorularını da beraberinde getirdi.

Başsavcı Avichai Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iddianameyi 1000, 2000, 4000 diye adlandırılan soruşturma dosyalarına dayandırdı.

1000 nunaralı dosya, Netanyahu ile eşi Sara'nın Hollywood yapımcısı, İsrail vatandaşı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder iş insanı James Packer'dan kabul ettiği şampanya ve puro gibi hedyeleri içeriyor.