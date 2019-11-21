İran Dışişleri'nden AB'nin gösterilerle ilgili açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaoda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan çağrıyı eleştirerek, "AB, şer daklarına destek vermek ve iç işlerimize müdahale etmek yerine İran'a verdiği sözlerin hesabını vermelidir" ifadelerini kullandı.

AB ülkelerindeki gösterilere atıfta bulunan Musevi, bu ülkelerin öncelikle iç sorunlarını ve düzensizliklerini çözmeleri gerektiğini savundu.

Musevi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB ülkeleri nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmelidir. AB, İran'da kamu ve halkın mallarını tahrip eden şer odaklarını savunmak için timsah gözyaşları dökmek yerine ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü ekonomik terörizmine verdiği desteğin hesabını vermelidir."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyo-ekonomik zorluklar, şiddetle değil kapsayıcı diyalogla çözülür. İran güvenlik güçlerinin şiddetten uzak durmasını, göstericilerin de barışçıl bir şekilde protestolarını gerçekleştirmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

"Hiçbir türde şiddet kabul edilemez" vurgusu yapılan açıklamada, ifade ve toplanma özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiği kaydedilerek İranlı yetkililere bilginin serbest dolaşımı ve internete erişimin sağlaması için çağrı yapılmıştı.