Netanyahu: Hakkımdaki yolsuzluk iddianamesi uydurma ve siyasi amaçlı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hakkında başsavcılık tarafından yolsuzluk suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi 'uydurma' ve 'siyasi amaçlı' olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hakkında başsavcılı tarafından rüşvet, sahtekarlık ve görevin kötüye kullanılması suçlamalarıyla hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini belirtti.

Hakkındaki suçlamaları 'uydurma' olarak nitelendiren Netanyahu, bunların 'siyasi amaçlar' taşığını ifade etti.

İsrail Başbakanı, söz konusu sürecin kendisini devirmeyi amaçladığını söyleyerek, bunun 'darbe girişimi' olarak adlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Netanyahu, "Burada olan şey, başbakan aleyhinde bir darbe girişimidir" ifadelerini kullandı.

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