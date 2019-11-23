ABD, Şam’ı İdlib’deki sığınmacı kampına saldırmakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetimini İdlib bölgesindeki Kah sığınmacı kampına saldırmakla suçladı ve tüm tarafları ateşkese uymaya çağırdı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in insani sorunlardan sorumlu başdanışmanı Necat Rüşdi, Suriye’nin İdlib bölgesindeki Kah sığınmacı kampına düzenlenen füzeli saldırı ve doğum hastanesi yakınlarında meydana gelen patlama sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Rüşdi, kampın, Suriye hükümet ordusunun kontrolündeki araziden ateşe tutulduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD, Esad rejiminin İdlib’in kuzeyindeki Kah sığınmacı kampına dünkü barbarca saldırıyı şiddetle kınıyor” dedi.

“Bu korkunç olayın, Rusya ve İran’ın desteğiyle Esad rejiminin sivillere ve altyapıya acımasızca saldırı eğilimini takip ediyor” diyen Ortagus, Suriye’nin kuzeybatısında geçen nisan ayından bu yana 'rejim saldırılarının' binde fazla sivilin ölümüne ve 400 bin sivilin de evlerini terk etmesine yol açtığını ileri sürdü.

BM’nin, Suriye’in kuzeybatısındaki sağlık kuruluşlarına saldırıları araştırma çabalarına destek verdiklerini söyleyen Ortagus, “Tüm tarafları bu bölgede ateşkese geri dönmeye ve şiddetin yol açtığı insani felaket koşullarında yardıma engelsiz erişimi sağlamaya çağırıyoruz. Suriye’deki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını bir kez daha tekrarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye Dışişleri Bakanlığı, başta ABD olmak üzere BM Güvenlik Konseyi’ndeki bazı ülkelerin 'Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib ve diğer bölgelerdeki sivil hedefleri bombaladığı yönünde yalan bilgileri yaymaya devam ettiğini' kaydetmişti. Şam ayrıca BM Genel Sekreterliği’nde görev yapan bazı yetkilileri bu bilgilere destek vermekle suçlamıştı.