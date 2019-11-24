Rus ordusu Haseke'de ilk kez insani yardım dağıttı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yetkilisi Aleksandr Sergeyev, Rus ordusunun Suriye krizinin başlangıcından bu yana Haseke sakinlerine ilk kez insani yardım ulaştırdığını açıkladı.

Rusya ve Türkiye arasında yapılan Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin mutabakat, bölgedeki sivillere yardım ulaştırmanın önünü açtı.

Basın toplantısında konuşan Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yetkilisi Sergeyev, Haseke'de Rus askerleri tarafından ilk kez insani yardım malzemeleri dağıtıldığını belirtti.

Sergeyev, içlerinde un, şeker, pirinç, çay ve süt reçeli yer alan 6 tonun üzerindeki binden fazla gıda paketinin dağıtıldığını söyleyerek, "Bu insani yardımın yerel halk için gerçekten gerekli olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Sergeyev, yerel halkın insani yardım ulaştıran Rus askerleri ve askeri polisini coşku ve sevinçle karşıladığını sözlerine ekledi.

İnsani yardımların dağıtılması sırasında güvenlik Rus askeri polisi tarafından sağlandı.