Netanyahu'dan Irak ve Yemen'e müdahale mesajı

Son günlerde hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla gündemde olan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı İsrail'e karşı saldırılar planlamakla suçlayarak, İsrail'in Irak ve Yemen'e müdahale edeceğinin mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, son yaptığı açıklamada tekrar İran'ı hedef aldı.

İran'ı İsrail'e karşı saldırılar planlamakla suçlayan Netanyahu, "İran'ın bölgemize ve bize karşı saldırganlığı sürüyor" dedi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri hakkında yorumda bulunan İsrail Başbakanı, "İran'ın buraya girmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Bu, ister havadan ister karadan olsun, ölümcül silahların İran'dan Suriye'ye naklini engellemek için gerekli faaliyeti içeriyor" diye ekledi.

İsrail'in Irak ve Yemen'e müdahale edeceğinin mesajını veren Netanyahu, "İran'ın Irak ve Yemen'i roket ve füze ateşleme üssü haline getirme çabalarını engellemek için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Netanyahu'nun açıklaması, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in İsrailli mevkidaşı Aviv Kohavi'yle düzenlediği görüşmenin ardından geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, görüşmede operasyonel meselelerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.