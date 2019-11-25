Rus ordusuna ait uçaklar Suriye'de hava devriyeleri düzenledi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların Suriye’de birkaç güzergâh üzerinde hava devriyesi düzenlediklerini belirtti.
Borenkov, Rus ordusunun çabalarıyla Rusya ve Türkiye arasında 22 Ekim’de Soçi’de varılan mutabakat hükümlerinin uygulanmaya devam edildiğini hatırlattı.
Tümgeneral Borenkov, “Orduya ait uçaklarla Kvayres – Metras – Harab-Bal – Kobani – Kvayres güzergâhlarında hava devriyesi gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.
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