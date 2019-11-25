Lübnanlılar teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteri düzenledi

Lübnan'ın güneyindeki kentlerde teknokrat hükümeti kurulması talebiyle gösteriler düzenlendi ve pazartesi günü genel greve gidilmesi çağrısı yapıldı.

Lübnan'da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar 39. gününde özellikle güneydeki kentlerde devam etti.

Güneydeki Sayda kentinin sahil kesiminde 'ekmek ve tuz' ismi verilen etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar yaptıkları yemeklerle sahilde yer sofrası kurdu. Etkinlikte yönetim sistemindeki mezhep uygulamasına son verilmesi ve teknokrat hükümeti kurulması istendi.

Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'a teknokrat hükümetini kuracak kişiyi belirleme çağrısı yaptı.

Sur kent meydanında da çok sayıda genç evlerinden getirdikleri yemeklerle 'kahvaltı etkinliği' düzenledi. Gençler, kurtuluş hükümeti kurulması yönünde slogan attı.

Nabatiyye kentine bağlı Kefr Rumman bölgesinde düzenlenen yürüyüşte de "seçme yaşının düşürülmesini istiyoruz", "Nabatiyye ölümüne Beyrut'un yanında", "Halk rejimin düşmesini istiyor" ve "devrim" sloganları atıldı. Gösterilere Lübnanlı sanatçı Marsel Halife de katıldı.

Sosyal paylaşım platformlarında ise yarın genel greve gidilmesi çağrıları yapıldı.