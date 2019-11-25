Irak Yüksek Yargı Konseyi: Göstericilerin yasa dışı fiilleri terör suçu değil

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti'nin göstericilerin yasa dışı fiillerinin terör kastı taşımadığı sürece terörle mücadele yasası kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Irak'taki en yüksek yargı merci olan konsey, geçen hafta yaptığı açıklamada, 2 bin 400 göstericinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestolarda, yasaları ihlal edenlerin müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulunmuştu.