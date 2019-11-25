WikiLeaks: OPCW, Şam'a bağlı Duma'daki kimyasal saldırı raporlarını değiştirdi, önemli detayları attı

WikiLeaks, yeni ifşaatında ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki hava saldırıları hakkında OPCW tarafından yapılan soruşturmaların çarpıtıldığını ortaya koydu.

WikiLeaks'in yayımladığı e-postanın içeriğine göre OPCW uzmanı, çalışma arkadaşlarının Duma'daki saldırılar hakkındaki bilgileri kasıtlı olarak çarpıttığını ve araştırma ekibinin Batılı güçlerin saldırısı sonrası sahada elde ettiği bulguları değiştirdiğini belirtti.

Talimat Üzümcü'den iddiası

Uzman, bilgilerin OPCW'nin editlenmiş raporuna 'seçilerek' koyulduğunu ve bazı raporlarda yalan çıkarımlara yer verildiğini, bu işlemlerin OPCW Direktörü Ahmet Üzümcü'nün makamının talimatıyla yapıldığını ifade etti.

'Yeterli kanıt yok' ifadesi uçtu

Raporun editlenmiş bölümünü örnek olarak sunan uzman, "Bu bölümde, soruşturmayı yapan misyonun elinde kimyasal saldırı sırasında reaktif klor atomu kullanıldığını gösteren kanıtlar var. Bu kimyasallar, evlerde kullanılan çamaşır suyunun ana bileşenini içerebilir. Klor gazının olasılıklardan biri olarak bilinçli olarak seçilmesi ikiyüzlülüktür" dedi.

Uzman, raporun orijinal versiyonunda misyonun saldırı yerinde görülen varillerde zehirleyici madde bulunduğuna dair yeterli kanıt bulmadığının yazıldığını, editlenmiş versiyonda bu bölüme yer verilmediğini aktardı ve ekledi: "Raporun bu bölümünün atılması, rapor üzerinde ciddi bir olumsuz etki yarattı. Zira bu bölüm, tanımlanan kimyasal maddeyle doğrudan ilişkili. Rapor edilen ve gözlemlenen belirtiler arasındaki tutarsızlık nedeniyle klorun veya herhangi başka boğucu gazın tanımıyla ilgili soru işaretleri doğuyor. Bu tutarsızlık sadece misyon ekibi tarafından not düşülmedi, ayrıca üç zehir bilimci tarafından da kararlılıkla desteklendi."

Kimyasal madde içerdiği söylenen varillerin konumu ve durumuyla ilgili soru işaretleri olduğunu da kaydeden uzman, varillerinin durumunun havadan düşmüş varillerin durumuna benzemediğini ve varillerin havadan düşüp düşmediğinin belirsiz olduğunu belirtti.

"Bu bilgi, kimyasal madde varlığı ile kimyasal madde kullanımı olasılığını değerlendirmek için önemliydi. Bu önemli bölümler, editlenen raporda büyük oranda yer almıyor" diye devam eden uzman, yazının sonunda editlenmiş versiyonun artık ekibin çalışmasının yansıtmadığını düşündüğünü ve raporun tamamının yayımlanması gerektiğini vurguladı.