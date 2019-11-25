'Kushner, Yüzyılın Anlaşması için skandallarla gözden düşen meczup işadamı Neumann'dan yardım aldı'

Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in 'Yüzyılın Anlaşması' lakabıyla pazarladığı Ortadoğu barış girişimi için skandallarla malul İsrailli-ABD'li işadamı Adam Neumann'la birlikte çalıştığı belirtildi. Bir gün 'Dünya Başkanı' olmayı hayal eden Neumann, dünyayı üç kişinin kurtaracağına inanıyor: Suudi Veliahtı Selman, Kushner ve bizzat kendisi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in 'Yüzyılın Anlaşması' lakabıyla pazarlamaya çalıştığı Ortadoğu barış anlaşması girişiminin mimarları arasında 'WeWork' şirketinin kurucusu Adam Neumann'ın da olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

Teknoloji sektörünün yeni kurulan şirketlerine ortak işyerleri ve diğerlerine hizmet sağlayan ticari emlak şirketi 'WeWork'ün gözden düşerek istifa etmek zorunda kalan eski CEO'su Adam Neumann'ın peygambervari misyonlara soyunup egomanyak patlamalar yaşamasının sonucunda iş dünyasının ötesine geçerek Ortadoğu diplomasisine el attığı iddiası, bu kez Vanity Fair'deki Gabriel Sherman imzalı 'We Work'ün Düşüşünün İçinden' isimli makalede yer aldı.

Şirket içinde cinsel taciz ve diğer suistimal skandallarına karışan, skandallara konu olan şekilde marihuana kullanan, The Wall Street Journal gazetesine göre sonsuza dek yaşamak, dünyanın ilk trilyoneri olmak, WeWork'ü Mars'a çıkarmak, İsrail Başbakanı olmak ve 'Dünya Başkanı' olmak gibi emelleri bulunan Neumann, Vanity Fair'e göre de WeWork'ün dünyanın en zorlu sorunlarını çözme kabiliyetinde olduğuna inanıyordu.

Yaz aylarında WeWork'ün bazı yöneticileri, İsrail doğumlu Neumann'ın Kushner’in Ortadoğu barış anlaşması girişimi üzerinde çalıştığını fark ederek şoke oldu. İki kaynağa göre, Neumann, WeWork’ün Gelişim Müdürü Roni Bahar'ı Kushner için ekonomik dönüşümden geçmiş Batı Şeria ve Gazze'nin neye benzeyeceğine dair göz boyayacak bir video çekecek bir reklam firmasıyla anlaşması için görevlendirdi.

Kushner'in bu videonun bir versiyonunu yazın ABD'nin Bahreyn'de düzenlediği barış konferansında gösterdiğini belirten Sherman, 'Yüzyılın Anlaşması'nın Yahudi Kushner ve Neumann'la birlikte üçüncü sacayağını oluşturan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la (MbS) ilgili iddiaları da aktardı.

Meslektaşlarına MbS ile birlikte çalışarak Suudi kadınlarını kodlama dersleri almalarını sağlayarak kurtardığından söz eden Neumann, bir anektoda göre dünyayı üç kişinin kurtaracağına inanıyor: Suudi Veliaht Prensi Selman, Jared Kushner ve bizzat kendisi.