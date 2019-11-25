Kayıt
17:37 25 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Jared Kushner

    'Kushner, Yüzyılın Anlaşması için skandallarla gözden düşen meczup işadamı Neumann'dan yardım aldı'

    © AFP 2019 / MANDEL NGAN
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol

    Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in 'Yüzyılın Anlaşması' lakabıyla pazarladığı Ortadoğu barış girişimi için skandallarla malul İsrailli-ABD'li işadamı Adam Neumann'la birlikte çalıştığı belirtildi. Bir gün 'Dünya Başkanı' olmayı hayal eden Neumann, dünyayı üç kişinin kurtaracağına inanıyor: Suudi Veliahtı Selman, Kushner ve bizzat kendisi. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in 'Yüzyılın Anlaşması' lakabıyla pazarlamaya çalıştığı Ortadoğu barış anlaşması girişiminin mimarları arasında  'WeWork' şirketinin kurucusu Adam Neumann'ın da olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. 

    Teknoloji sektörünün yeni kurulan şirketlerine ortak işyerleri ve diğerlerine hizmet sağlayan ticari emlak şirketi 'WeWork'ün gözden düşerek istifa etmek zorunda kalan eski CEO'su Adam Neumann'ın peygambervari misyonlara soyunup egomanyak patlamalar yaşamasının sonucunda iş dünyasının ötesine geçerek Ortadoğu diplomasisine el attığı iddiası, bu kez Vanity Fair'deki Gabriel Sherman imzalı 'We Work'ün Düşüşünün İçinden' isimli makalede yer aldı.

    Şirket içinde cinsel taciz ve diğer suistimal skandallarına karışan, skandallara konu olan şekilde marihuana kullanan, The Wall Street Journal gazetesine göre sonsuza dek yaşamak, dünyanın ilk trilyoneri olmak, WeWork'ü Mars'a çıkarmak, İsrail Başbakanı olmak ve 'Dünya Başkanı' olmak gibi emelleri bulunan Neumann, Vanity Fair'e göre de WeWork'ün dünyanın en zorlu sorunlarını çözme kabiliyetinde olduğuna inanıyordu.

    Yaz aylarında WeWork'ün bazı yöneticileri, İsrail doğumlu Neumann'ın Kushner’in Ortadoğu barış anlaşması girişimi üzerinde çalıştığını fark ederek şoke oldu. İki kaynağa göre, Neumann, WeWork’ün Gelişim Müdürü Roni Bahar'ı Kushner için ekonomik dönüşümden geçmiş Batı Şeria ve Gazze'nin neye benzeyeceğine dair göz boyayacak bir video çekecek bir reklam firmasıyla anlaşması için görevlendirdi. 

    Kushner'in bu videonun bir versiyonunu yazın ABD'nin Bahreyn'de düzenlediği barış konferansında gösterdiğini belirten Sherman, 'Yüzyılın Anlaşması'nın Yahudi Kushner ve Neumann'la birlikte üçüncü sacayağını oluşturan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la (MbS) ilgili iddiaları da aktardı. 

    Meslektaşlarına MbS ile birlikte çalışarak Suudi kadınlarını kodlama dersleri almalarını sağlayarak kurtardığından söz eden Neumann, bir anektoda göre dünyayı üç kişinin kurtaracağına inanıyor: Suudi Veliaht Prensi Selman, Jared Kushner ve bizzat kendisi. 

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Taylor Swift
    Taylor Swift, toplamda kazandığı 29 ödülle Michael Jackson'ın rekorunu kırdı
    Karikatür
    'Google ve Facebook'un iş modelleri insan haklarını tehdit ediyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet