İsrail, İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisini boykot hareketini destekten sınır dışı etti

İsrail'in "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek verdiği gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı aldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Omar Shakir ülkeyi terk etti. Shakir, boykot hareketine destek verme 'suçu'ndan ülkeden sınır dışı edilen ilk kişi oldu.

Euronews'in haberine göre, Suriye, Bahreyn ve Mısır'dan sonra İsrail'in de kendisini kara listeye aldığını vurgulayan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Amerikalı temsilcisi Shakir, sessiz kalmayacağını söyledi.

Omar Shakir, 8 gün boyunca 6 Avrupa ülkesi hükümeti ve Avrupa Parlamentosu'nda İsrail'in Filistin'e uyguladığı sistematik baskıyı anlatacağını söyledi.

İsrail yasaları, "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" (BDS) hareketine destek vermeyi suç sayıyor ve bu suçu işleyen yabancıların ülkeye girişini engelliyor.