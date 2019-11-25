NYT: ABD askerleri Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı operasyonlara yeniden başladı

Askeri bürokratların açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD ordu mensuplarının Kürt birlikleri ile birlikte Suriye’nin Deyrezzor vilayetinde IŞİD’e karşı ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) altını çizdiği üzere ‘geniş çaplı’ operasyon düzenledikleri belirtildi.

Haberde, Bağdat’ta üslenen Amerikan askeri koalisyondan yapılan açıklamaya göre operasyonda ‘çok sayıda’ IŞİD militanının yok edildiği ya da yaralandığı, 10’un üzerinde teröristin ise yakalandığı kaydedildi.

Gazetenin aktardığına göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie, konuya ilişkin açıklamasında, “Önümüzdeki günlerde ve haftalarda IŞİD’den geri kalanlarla mücadele yeniden hız kazanacak” ifadelerini kullandı.

McKenzie’nin geçen cumartesi Bahreyn’de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD ile Suriyeli Kürtler arasındaki ilişkilerin ‘oldukça iyi’ olarak tanımladığını yazan gazete, ABD’li generalin Amerikan askerlerinin Suriye’nin kuzeyinde ne kadar kalacakları sorusuna ise, “Nihai bir süremiz yok” yanıtını verdiğini kaydetti.