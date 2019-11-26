Rasulayn doğusundaki Telhalef kasabasında bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 16:20 sularında Rasulayn kentine bağlı Telhalef kasabasında pazar yerinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 18 kişi yaralandı.

Yaralılar Türkiye'den gönderilen ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırıldılar. Ağır yaralılar ise Türkiye'ye getirilerek Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldılar.

Olası saldırılara karşı sivillerin araç olan yerlerden uzak durulması istenilirken, yerel asayiş güçleri kente giriş ve çıkışları kapattı. TSK ve SMO güçleri patlamalardan YPG'yi sorumlu tutuyor.

TSK ve SMO güçleri geçen ekim ayında Rasulayn kentini ve Telhalef kasabasını YPG'den temizlemişti.