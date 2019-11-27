Gazze'den İsrail'e füze atışı: Siderot yerleşiminde sirenler çaldı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların İsrail sınırında bulunan Siderot yerleşimine iki füze saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Siderot yerleşiminde sirenlerin çaldığını belirterek, Demir Kubbe hava savunma sisteminin bir füzeyi durdurmayı başardığını kaydetti.
Paylaşımda, "İsrailli sivillere Gazze'den 2 roket atıldı. 1 roket Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.
2 rockets were just fired from #Gaza at Israeli civilians.— Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2019
1 rocket was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.
Diğer yandan sosyal medya hesapları, yaşananlara dair kamera görüntüleri yayınladı.
Security camera footage shows the Iron Dome interceptors in action. 1 intercepted, 1 landed in an open area, 1 landed short in Gaza pic.twitter.com/7LgD8WpEPE— Mannie (@manniefabian) November 26, 2019
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