İran’da CIA ile bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı

İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu (IRIB), benzine yapılan zam ile ilgili başlayan gösterilerin ardından kolluk kuvvetlerinin CIA ile bağlantısı olduğu belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumu (IRIB), İran İstihbarat Bakanlığı'na atıfta bulunarak benzine yapılan zam ile ilgili başlayan toplu gösterilerin ardından CIA ile bağlantısı olduğu belirlenen 8 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakanlığın televizyonda yayınlanan açıklamasında, “Protestolarda bulunan ve istihbarat kurumlarının talimatlarını yerine getiren 6 kişi, ayrıca yurtdışına göndermek amacıyla bilgi toplayan 2 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

İran’daki protestolar

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.