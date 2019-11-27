Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi

Öte yandan başkent Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Musenna, Kadisiye ve Zikar vilayetlerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve onlarca göstericinin yaralandığı bildirildi. Kadisiye'de yarın resmi tatil ilan edildi.
Necef'teki göstericiler daha önce de İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermişti.
#BREAKING: Iraqi protesters have set fire to the Iranian consulate in Najaf #Iraqprotestshttps://t.co/0wY9f25pyP pic.twitter.com/9HZ9y3GVrQ— Arab News (@arabnews) November 27, 2019
Irak'taki gösteriler
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
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