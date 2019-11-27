Rus askeri polisi Suriye’nin kuzeyinde devriyelere devam ediyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rus askeri polisin Suriye’nin Rakka ve Halep bölgelerinde Türkiye sınırı boyunca devriye gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, Rus askeri polisin Suriye’nin Rakka ve Halep bölgelerinde Türkiye sınırı boyunca devriyeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Rusya’nın 22 Ekim’de Soçi’de varılan mutabakat hükümlerini yerine getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Borenkov, “Rus askeri polis birlikleri tarafından, Rakka vilayetinde Ayn-İsa–Kadjla, Halep vilayetinde de Kobani–Marvah, Adjami-Avşariye, Adjami-Karakozak güzergahlarında devriye nöbetlerine devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Borenkov ayrıca Rus askeri uçaklarının Kuveyris–El-Hura–Metras güzergahlarında hava devriyesi gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.