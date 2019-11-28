İran lideri Hamaney: Gösteriler tehlikeli bir komploydu

İran lideri Ali Hamaney, "Benzin zammı bahane edilerek ölüm ve yıkımı hedefleyen geniş kapsamlı, derin ve çok tehlikeli bir komplo İran halkı tarafından boşa çıkarıldı" açıklamasında bulundu.

İran dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki benzin zammı gösterilerini 'geniş kapsamlı ve tehlikeli bir komplo' olarak nitelendirdi.

İran medyasına göre Hamaney, Besiç Haftası münasebetiyle başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, gösterilerin bazı kesimlerce finanse edildiğini söyleyerek, "Benzin zammı bahane edilerek ölüm ve yıkımı hedefleyen geniş kapsamlı, derin ve çok tehlikeli bir komplo İran halkı tarafından boşa çıkarıldı" dedi.

Besiç ve emniyet güçlerinin göstericilere müdahalesinden övgüyle söz eden Hamaney, olayların bastırılmasıyla ülke düşmanlarının geri adım attığını söyledi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.