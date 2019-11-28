Irak yönetimi, 20'ye yakın göstericinin öldüğü Zikar vilayetinin komutanını görevden aldı

Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan, kendi memleketi olan Zikar'da kurulan kriz masasında yer alan'yi görevden aldı.

Zikar Valisi Adil Duheyli de yaptığı yazılı açıklamada, vilayetteki durum böyle devam ederse istifa edeceğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki gösterilere müdahalesi sonucu 20'ye yakın kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı.

Irak yönetimi, kentlerdeki güvenliği sağlamak için valilerin başkanlığında, komutanların da yer aldığı kriz masası kurulmasını kararlaştırmıştı.