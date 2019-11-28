Rus askeri polisinden Rakka ve Halep'te devriye

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polisinin Suriye'nin Rakka ve Halep bölgelerinde devriyelere devam ettiğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral, Rus askeri polisin Suriye’ninvebölgelerinde bir dizi güzergahta devriyeler gerçekleştirdiğini söyledi.

22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatının Rusya'nın çabalarıyla uygulamaya koyulmaya devam ettiğini belirten Borenkov, "Rus askeri polisi tarafından Rakka vilayetinde Ayn-İsa–Bir-Abar, Halep vilayetinde de Adjami-Menbiç, Adjami-Avşariye, Adjami-Karakozak güzergahlarında yürütülen devriyelere devam ediliyor" dedi.

Borenkov, Rus helikopterlerinin Kamışlı, Tannuriya-Kabur-el-Bid-Maaşuk- Deyrun-Aga-Kamışlı ile Kuayres-Cerablus-Ali-Şar- Kürtak-Kabacık-Holaki-Bir- Omar-Koran-İtviran-Fuakani- Garib-Hanik Faukani-Kuayres güzergahlarına hava devriyesi gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.