Suudi Arabistan 3 gazeteciyi serbest bıraktı: 'Uluslararası baskı sonuç verdi'

Suudi Arabistan'daki insan hakları meselelerini inceleyen ve gündeme getiren Londra merkezli ALQST grubu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Uluslararası baskı ve son gözaltıların medyada yer alması nedeniyle Suudi makamları, Bader el Raşid, Süleyman el Sayhan el Nasser ve Fuad el Farhan'ı serbest bıraktı" ifadelerini kullandı.

ALQST, tüm düşünce mahkumlarının serbest bırakılmasında ve ifade özgürlüğüne saldırının sona ermesinde ısrarcı olduklarını vurguladı.

ALQST'in verilerine göre 16 Kasım'da güvenlik güçleri Riyad'da 4 Suudi yazarı evlerinde arama yaptıktan sonra gözaltına aldı. Abdülmecid el Bulyuvi de birkaç gün öncesinde Medine'de gözaltına alındı.

Diğer gazeteciler de Cidde, Abha ve Hail'de gözaltına alındı.