Kan gölüne dönen Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifa etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, milletvekillerinin yeni bir hükümet seçebilmesi için istifasını meclise sunacağını duyurdu.
Abdulmehdi'nin açıklamasından hemen önce, Iraklı Şiilerin en üst dini merci Büyük Ayetullah Ali es Sistani, liderlik değişikliği için çağrı yapmıştı.
Hükümetin son iki ayın olaylarıyla başa çıkma becerisinde görünmediğini dile getiren Sistani, "Görevdeki hükümeti ortaya çıkaran meclis, tercihlerini yeniden değerlendirmeli ve Irak'ın çıkarlarının gerektirdiğini yapmalı" demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)