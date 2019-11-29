Pedersen: Suriye anayasa görüşmeleri  yazım kurulu bir araya gelemeden sona erdi

Komitenin hükümet, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 15'er kişilik anayasa yazım kurulu üyeleri, ikinci turun son gününde toplantı için sabah saatlerinde tam kadro BM Cenevre Ofisi'ne geldi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, heyetlerle yaptığı ikili görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anayasa Komitesi'nin ikinci oturumunu az önce bitirdik. 45 kişilik küçük kurulu toplamak mümkün olmadı, çünkü gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

Pedersen, Komitenin hükümet ve muhalefet eş başkanlarının hafta boyunca kendi farklı pozisyonlarına ilişkin açıklamalar yaptığını anımsatarak, "Ancak bildiğiniz gibi prosedürün ana kurallarında iki eş başkanın bir gündemde hemfikir olarak toplantılara devam edeceği yazıyor ama bu mümkün olmadı" ifadesini kullandı.

Her iki eş başkanla hafta boyu pek çok kez bir araya geldiğini anlatan Pedersen, "Güzel ve ciddi müzakerelerde bulundular. Bir uzlamaya varmaya çalıştık. Ama dediğim gibi, henüz o noktada değiliz. Bu yüzden de her iki eş başkana, evlerine döndüklerinde, bu konuda çalışmaya devam etmelerini ve kendilerine en kısa zamanda dönüş yapacağımı söyledim" dedi.

Pedersen, bir sonraki turun ne zaman yapılacağına ancak taraflarla yapacağı görüşmelerin ardından karar verebileceklerini söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ilk tur toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademede düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.