Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki terör saldırısında 6 sivil yaralandı

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, bugün Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Girişimin, TSK'nin yol kontrol noktasıyla önlendiği vurgulandı.
Öte yandan köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında, 6 sivilin yaralandığı ifade edildi.
İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/nBFVfJ1oSs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)