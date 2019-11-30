Kayıt
20:23 30 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İran bayrağı

    İran İstihbarat Bakanlığı: Iran International'a çalışan kişileri yakaladık

    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/102642/32/1026423233.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201911301040730665-iran-istihbarat-bakanligi-iran-internationala-calisan-kisileri-yakaladik/

    İran İstihbarat Bakanlığı, Londra'dan Farsça yayın yapan televizyon kanalı Iran International için çalışan ve kanala bilgi ulaştıran kişilerin yakalandığını açıkladı.

    Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi
    © Fotoğraf : Twitter/MohamadAhwaze
    İran: Bağdat, konsolosluk saldırısı için bizden özür diledi
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran genelinde yaşanan benzin zammı protestolarında aktif rol oynayan, olayları körükleyen ve kanalın bu yöndeki talimatlarını uygulayan kişilerin tespit edilerek yakalandıkları bildirildi. 

    Yakalananların sayısı ve kimlikleriyle ilgili bilgiye yer verilmeyen açıklamada, Iran International'ın çalışmalarının ve kanalla iş birliğinin İran düşmanlarının attığı terörist adımlarla aynı doğrultuda olduğu savunuldu. Yargının bu nedenle söz konusu kanalla çalışmayı yasakladığı ve çalışanlarının mal varlığına el koyma kararı aldığı hatırlatıldı. 

    'Iran International'i Suudi Arabistan finanse ediyor' iddiası

    Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International isimli televizyon kanalı 2017'de kuruldu. Ekim 2018'de Guardian gazetesinde yer alan haberde, kanalın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi bulunan Suudi bir iş adamına ait gizli offshore hesabı aracılığıyla fonlandığı ve yayına başlarken kanala Suudiler tarafından 250 milyon dolar finansal destek sağlandığı iddia edilmişti.

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
    © AP Photo /
    İran lideri Hamaney: Gösteriler tehlikeli bir komploydu
    İran yönetimi, ülkedeki petrol zammı protestolarına ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptıkları gerekçesiyle İngiltere'den Farsça yayın yapan Iran International, BBC Persian ve Manoto televizyon kanallarını İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom'a şikayet etmişti.

    ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte protesto gösterileri yapmıştı.

    Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti.

    Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

     

    İlgili konular:

    İran, Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alacak
    İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Halk tarihi sınavdan başı dik çıktı
    İran Dışişleri'nden AB'nin gösterilerle ilgili açıklamasına tepki
    Etiketler:
    İran istihbaratı, İngiltere, Londra, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Bull Dance Your Style Yarışması öncesi kameraların önünde poz veren Küba'lı yarışmacı Lment.
    Red Bull yarışmalarında kameraya yansıyan etkileyici anlar
    Karikatür
    Trump'tan Afganistan'a 'sürpriz ziyaret'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet