Rusya: Kobani yakınlarında üç Rus askeri polisi hafif yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün Suriye’de ortak devriye yapan Rus askeri polislerinin zırhlı aracının geçtiği yol üzerinde bulunan bir el yapımı patlayıcı infilak etti, olay sonucunda üç Rus askeri polisi hafif yaralandı.