BM: İsrail işgalinin Filistin’e son 17 yıldaki maliyeti 48 milyar dolar

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda sunulan raporda, İsrail işgalinin Filistin bütçesine zararın son 17 yılda yaklaşık 48 milyar dolar olduğu belirtildi.

BM’nin verilerine göre Filistin, İsrail işgali yüzünden 2000 – 2017 döneminde 47.7 milyar dolar kaybetti. Bu miktarın, Filistin’in 2017 bütçesinden 3 kat daha fazla olduğu ve büyümeye devam ettiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu kayıp olmasaydı “Filistin için hazırlanan kalkınma modeli son 17 yılda Filistinlilere 2 milyon yeni istihdam sağlayacaktı” diye kaydedildi.

Raporda, İsrail ve Filistin yönetiminin çözüm bekleyen tüm sorunlar ve İsrail hükümetinin, Filistin’in ticari ve finansal kaynaklarıyla ilgili tüm bilgiyi Filistinlilerle paylaşabileceği mekanizmasının kurulması konusunda ikili görüşmeleri düzenleme olasılığını incelemesi gerektiği görüşüne yer verildi.