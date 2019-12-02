İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı

İran medyasına göre, İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gösterilerde kamu ve özel mülklere yönelik saldırılarda bulunan 79 kişi, beraberlerindeki çeşitli marka silah ve mühimmatlarla gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu kişilerin Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan bir ülkede eğitim gördükleri iddia edildi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Olaylarla ilgili henüz İran makamları tarafından ölü, yaralı ve gözaltılar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.