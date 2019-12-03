Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki 13. ortak devriyesi başladı

Rus askeri polisleri ile TSK, Suriye’de Kobani yerleşim biriminin birkaç kilometre doğusundaki sınır bölgesinde 13. ortak devriye görevine başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus askeri polisleri ile Türk askerlerinin Kobani’nin doğusundaki sınır bölgesindeki 13. devriye görevi sabah saatlerinde başladı.

Ortak devriye görevi, Garib gümrük geçiş noktasından Suriye-Türkiye sınırında Rus askeri polisleri ve TSK tarafından belirlenen güzergah üzerinde ilerliyor.

Rus Hava Kuvvetleri uçakları da havadan devriye görevi yürütüyor ve devriye güzergahı boyunca yerleşim birimlerindeki durumu denetliyor.

Devriye konvoyunda Tigr, Tayfun ve Kirpi araçları dahil iki taraftan da sekiz zırhlı araç ile yaklaşık 50 asker yer alıyor.

Rus Orlan-10 insansız hava aracı ile de konvoyun hareketleri eş zamanlı olarak izleniyor.