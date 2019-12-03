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16:40 03 Aralık 2019
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    İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda başkent Tahran'ın giriş-çıkış yolları göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. 

    Protestolardaki can kaybı sayısına dair Batı'nın iddialarına Tahran'dan tepki: Tümüyle yalan

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    Ortadoğu
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    İran Yargı Erki Sözcüsü, benzin zammı protestolarında Batılı insan hakları örgütlerinin yüzlerce, Trump'ın binlerce can kaybı iddialarını 'tamamen yalan' diyerek reddetti. Batı'nın iddialarının İran'ın istatistiklerine uymadığını söyleyen Sözcü, Tahran'da hala gözaltında tutulanların sayısının da 300'ü geçmediğini savundu. 

    İran'da benzin fiyatının sübvansiyonun kalkmasıyla yüzde 20 zamlanması üzerine 15 Kasım'da patlak veren gösterilerle ilgili Batılı kaynakların yüzlerce, hatta binlerce can kaybı iddialarını İran Yargı Erki 'tümüyle yalan' diyerek reddetti. 

    İran devlet televizyonunda yayımlanan bir açıklama yapan Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, "Düşman gruplar tarafından verilen sayıların ve rakamların tamamen yalan olduğunu, istatistiklerle aralarında ciddi farklılıklar olduğunu açıkça ilan ediyorum" dedi.

    "Onlar bazı sayılar kadar bazı isimler de duyurdular. İddia ettikleri sayılar yalanın daniskasıdır, tamamen uydurmadır" diye devam eden İsmaili, "Verdikleri isimler de yalan. İçlerinde hala sapasağlam hayatta ya da doğal yollardan ölmüş olanlar var" diye ekledi. 

    İranlı yetkililer, benzin zammı protestolarında ölenlerin toplam sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

    Londra merkezli Uluslararası Af örgütü, ellerine geçen bilgilere dayanarak, daha önce 161 olarak açıkladığı ölü sayısını pazartesi günü 'en az 208'e çıkarırken gerçek rakamın çok daha büyük olması gerektiğini öne sürdü.  

    ABD Başkanı Donald Trump, bugün NATO zirvesi için bulunduğu Londra'da açıklama yaparken, "Biz burada konuşurken belki de İran binlerce ve binlerce kiyi öldürüyor" iddiasını ortaya attı. 

    Dünya İran'da olan bitenleri göremesin diye yetkililerin interneti kestiğinden söz eden Trump şöyle konuştu:

    "Her halükarda kötü olan küçük rakamlardan değil, gerçekten kötü olan büyük rakamlardan söz ediyoruz, yani gerçekten büyük rakamlardan... Bu korkunç bir şey ve dünya seyirci olmak zorunda kalıyor."

    İsmaili ise ölümle sonuçlanan protestoların gerisinde 'düşmanların' olduğunu savunurken, yabancı örgütleri ve medyayı bu konuda propaganda yayını yapan işbirlikçiler olmakla suçladı. 

    New York merkezli İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün protestolarda yaklaşık 7000 kişinin gözaltına alındığını iddiasını da yalanlayan Yargı Erki Sözcüsü, gözaltına alınanların çoğunun masumiyetleri saptanarak serbest bırakıldığını, Tahran'da hala gözaltında tutulanların sayısının 300'ü geçmediğini savundu. 

    İsmaili, "Biz Yargı Erki olarak sokakta toplanmak için yasal izin almamış olmalarına rağmen sadece itirazlarını dile getirmek için sokağa çıkanları asla haydut ya da isyancı olarak değerlendirmiyoruz" vurgusunu yaparak ekledi:

    "Yargı açısından bakıldığında benzin fiyatlarındaki artışı protesto edenlerin bir kısmı fiyatlardan endişe duyduğunu belirtiyor. Bunlarla tahrip ve yakıp yıkma eylemelerine karışan, kaos çıkartan kişilerin safları aynı değildir." 

    15 Kasım'da patlak veren protestolarda zaman zaman bankalar ve benzin istasyonları ateşe verilmiş ve dükkanlar yağmalanmıştı. Yetkililerin 1 haftaya yakın interneti kapatması nedeniyle sağlıklı bilgi alınamazken, 19 Kasım'da dini lider Büyük Ayetullah Ali Hamaney'den "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük" açıklaması gelmişti. 

     

     

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