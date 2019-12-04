Irak'ın Necef kentindeki İran başkonsolosluğu bir haftada 3. kez ateşe verildi

Irak'ın güneyinde Şiilerin yaşadığı Necef vilayetindeki gösterilerde, İran'ın başkonsolosluk binası bir kez daha ateşe verildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Necef Başkonsolosluğu 3. kez yakıldı.

Başkonsolosuluk binası daha önce 27 Kasım ve 1 Aralık'ta olmak üzere, toplam 2 kez ateşe verilmişti.