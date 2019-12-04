Rasulayn'da saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı.

AA’nın aktardığı habere göre bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.