İsrail'in 'Suriye'nin Golan'ından' çekilmesi talebini yineleyen BM Genel Kurulu: Barışa büyük engel

Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamasından 8 ay sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu İsrail'in Golan'dan çekilmesi talebini yineleyen bir karar kabul etti.

BM Genel Kurulu'nun 'İsrail'in 1967'de işgal ettiği Suriye toprağından çekilmesini' talep eden kararında, İsrail'in Golan'daki varlığının barış önünde büyük engel oluşturduğu belirtildi.

Salı günü 9 çekimser, 65 aleyhte oya karşı 91 lehte oyla kabul edilen karar, İsrail'i 50 yılı aşan işgali sona erdirip Golan'ı terk etmeye çağırırken, ülkelerin fethetmek yoluyla toprak elde edemeyeceği, bunun uluslararası hukukun temel ilkelerinden olduğu vurgulandı.

‘Stumbling block for peace’: UN General Assembly calls on Israel to withdraw from Syria’s Golan Heights https://t.co/hd9Rp8ChHJ pic.twitter.com/GSv3RrS9oD — no justice - just us. ⌛️ (@billm9) December 4, 2019

"Suriye Golan'ının devam eden işgali ve fiili ihlali, bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışa ulaşma yolunda büyük engel oluşturmaktadır. İsrail işgal altındaki Suriye Golan'ının tamamından çekilmelidir" diyen karara ek olarak, BM Genel Kurulu, İsrail'e dair dört adım daha attı. Böylece Doğu Kudüs ve Batı Şeria dahil işgal altındaki Filistin toprakları için saygı ve koruma talep edilirken buradaki İsrail yerleşim faaliyetlerinin yasadışı olduğu teyit edildi. BM'nin Filistin meselesine bakan kurumlarının çalışmaları teyit edilirken Filistin ve Filistin hakkındaki BM kararlarına dair enformasyon yayan özel programın devam ettirilmesini talep etti. İsrail ile ABD bu 5 kararın hepsine aleyhte oy kullandı.

In total this year, there will be 20 resolutions on Israel. The EU states will vote yes on 15/20. The EU will vote for 1 resolution each on Iran, N. Korea, Syria, Burma, Crimea & US, and will not introduce a resolution on any other country in the world.https://t.co/pRAu6j8wlK — Hillel Neuer (@HillelNeuer) December 2, 2019

BM Güvenlik Konseyi'nden farklı olarak, BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı bulunmadığından uygulanmaması yaptırımla cezalandırılamıyor.

Dolayısıyla BM Genel Kurulu'nun 3 Aralık 2019 tarihli kararları, sembolik kalsa da İsrail'in işgal, ilhak ve yerleşim politikalarına uluslararası muhalefetin büyüdüğüne işaret ediyor.

Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararlarını da tanımayan ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdı, Mayıs 2018'de ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı, Mart 2019'da 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini' tanıdı, Kasım 2019'da İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı delik deşik eden Yahudi yerleşimlerini 'artık yasadışı görmeme' kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi, 2. Dünya Savaşı'nın galipleri sıfatıyla veto yetkisine sahip daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve 10 dönüşümlü üyeden oluşuyor.

BM Genel Kurulu ise 193 üye ve 2 gözlemci ülkenin eşit temsil edildiği tek organ.