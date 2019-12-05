'Tel Rıfat'a havanlı saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti'

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, saldırıda kullanılan havan toplarının Cibrin’in güneydoğusundan atıldığını söyledi.

Komutan, “Ölenler arasında sekizi çocuk. İkisi ağır 13 kişi daha yaralandı” dedi.

Daha önce Hayat Tahrir eş-Şam’ın, Halep’in güneyinde yer alan Vadihi’ye düzenlediği saldırıda 6 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, annesi ile 2 kardeşinin de yaralandığı bildirilmişti.