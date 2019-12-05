Lübnan'ın yeni başbakanını belirlemeye yönelik görüşme turu için tarih verildi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, pazartesi günü Baabda Sarayı'nda parlamentodaki siyasi grupların temsilcileri ve bağımsız milletvekillerini ayrı ayrı kabul edecek.

Görüşme maratonuna Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad Hariri'yle başlayacak olan Avn, ardından eski başbakanlar Necib Mikati ve Temmam Selami'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığının açıkladığı programa göre, Avn'ın pazartesi günü 30'a yakın görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından onlarca gösterici başkent Beyrut'taki Ring Köprüsü'nde yolu keserek trafiği durdurdu.

Yolu açmak için gelen emniyet güçleriyle göstericiler arasında bir süre arbede yaşandı.