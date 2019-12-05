MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı" ifadelerine yer verildi.
Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn’da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10 dan fazla sivil yaralandı. pic.twitter.com/WpVEzyr7tr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2019
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