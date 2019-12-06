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    İran'ın 15 Hordad hava savunma sistemi, savaş uçakları ve İHA’ları 150 km mesafeden tespit edip 120 km menziline girdiğinde vurabiliyor.

    NYT: İran, protestoları kamuflaj olarak kullanıp Irak'a kısa menzilli balistik füze yığıyor

    © Fotoğraf : İran Savunma Bakanlığı
    Ortadoğu
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    Trump yönetimi İran aleyhine her türlü kampanyayı yürütürken, NYT, ABD'li istihbarat ve askeri yetkililere dayanarak yeni iddialara yer verdi: Irak'ın yüzlerce can alan dalga dalga protestolarla toz duman olmasını fırsat bilen İran, kısa menzilli füzelerini gizlice bu ülkeye nakletti.

    Irak ekimden beri 400'den fazla kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü protestolarla sarsılırken, ABD'li istihbarat ve askeri kaynaklar, İran'ın bundan istifade edip kısa menzilli balistik füze cephaneliğini gizlice Irak'a istiflediğini ileri sürdü.

    Donald Trump'ın başkanlığındaki ABD yönetimi İran aleyhine her türlü kampanyayı yürütürken, ABD'li istihbarat ve askeri yetkililerinin İran'la ilgili yeni iddiaları The New York Times (NYT) gazetesinde yer buldu.

    'Gözdağı ve göç gösterisi çabası'

    İran'ın Irak'taki kaosu kullanarak burada kısa menzilli füzelerden gizli cephanelik oluşturduğu iddiasını aktaran NYT, bunun İran'ın 'Ortadoğu'da göz korkutup güç göstermeye yönelik geniş çaplı çabalarının bir parçası olduğu' yorumunu ortaya attı.

    'Bağdat'tan ateşlenip İsrail'i vurabilir'

    NYT'ye konuşan istihbarat kaynakları Irak'a kaydırıldığı iddia edilen İran füzelerinin modelini açıklamaya yanaşmadı, ancak kısa menzilli füzelerin 965'den biraz fazla km menzilinin olduğunu, yani Bağdat'tan fırlatılması halinde İsrail'i vurabileceğini anlattı.  

    'ABD ve bölgesel müttefiklerine karşı avantaj sağlıyor'

    Gazete şu değerlendirmeleri paylaştı:

    "Sınırları dışında füze cephaneliğinin olması İran hükümetine ABD ve bölgesel müttefikleriyle her türlü açmazda askeri ve milis avantaj sağlıyor. ABD ya da İsrail İran'ı bombalarsa, İran silahlı kuvvetleri İsrail'e ya da bir Köfez ülkesine misillemede bulunmak için Irak'ta saklı füzeleri kullanabilir. Sadece bu silahların varlığı bile saldırmaktan caydırmaya yardımcı olabilir." 

    Reuters de geçen yıl İran'ın Irak'a balistik füze naklettiği haberini geçmişti. 

    Askeri güç yığma, İHA ile vurma bahanesi

    ABD Basra Körfezi'nde tankerlere ve Suudi petrol tesislerine menşei meçhul saldırılardan İran'ı sorumlu tutup bu gerekçeyle bölgeye askeri güç yığarken, İsrail'in de İran'la işbirliği gerekçesiyle Irak'ta Şii ağırlıklı milis güç Haşdi Şabi'ye hava saldırıları düzenlediği biliniyor. 

    Son olarak İran'a karşı caydırıcılık gerekçesiyle bölgeye ilave 14 bin ABD askeri daha gönderileceği haberi dün Pentagon tarafından yalanlandı. 

    Yemen'e füze nakliyatı iddiası

    Dün Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, ABD donanmasının Umman Denizi'nde uyruksuz bir gemide İran yapımı olduğunu iddia ettiği ileri teknoloji füze parçaları bulduğunu duyurdu. 

    AP'ye konuşan ABD'li yetkililer de İran'ın füze parçalarını Yemen'deki Şii Husilere gönderdiği, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddialarını dile getirdi. 

    Etiketler:
    İsrail, protestolar, New York Times, balistik füze, kısa menzilli füze, Irak, İran, ABD
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