Lübnan, Türkiye dahil dost ülkelerden yardım talep etti

Lübnan'da protesto gösterilerinin durulmaması karşısında istifa eden ve vekaleten göreve devam eden Başbakan Saad Hariri, temel ihtiyaç maddeleri ithalatını finanse etmelerine dost ülkelerden yardım talep etti. Fransa da ekonomik krizin derinleştiği eski sömürgesine yardım eli uzatılması için uluslararası toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Geçici Başbakan Saad Hariri, halkın gıda ve imalat sanayinin hammadde ihtiyacının karşılanması için ithalatın finanse edilmesi talebini bir dizi ülkeye ilettiğini belirtti.

Mezheplere dayalı Lübnan siyasetinin Sünni blok lideri, yardım başvurusunda bulunduğu ülkeleri Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, Türkiye, ABD, Çin ve Mısır olarak sıraladı.

Gıda ve hammadde ithalatı konusunda akreditasyon

Protestolara 13 gün direnip 29 Ekim'de istifa etmek zorunda kalan Hariri, dost ülkelerden yardım talebinin, likidite sıkıntısını aşma ve gıda güvenliği ile üretime hammadde sağlanmasını devam ettirme çabalarının parçası olduğunu dile getirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Çin Başbakanı Li Keqiang, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup gönderen Hariri, bu ülkelerden Lübnan'a gıda ve hammadde ithalatı konusunda akreditasyon verilmesi talebinde bulundu.

11 Aralık'ta Paris'te toplantı

Fransa'dan da eski sömürgesine yardım toplamaya yönelik uluslararası toplantı düzenleyeceği haberi geldi.

11 Aralık'ta Paris'e çağıran davetiyeleri gönderilen toplantıyı, Lübnanlı bir yetkili, "Lübnan'ın cebelleştiği akut krizle başa çıkmasına yardımcı olmaya yönelik destek seferberliği için bir girişim" diye niteledi.

Suud ile BAE de davetli

Lübnanlı yetkili, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini içeren Uluslararası Destek Grubu'nun toplantısına Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de davet edildiğinin sanıldığını kaydetti.

Semir el Hatib'in başbakanlığı gündemde

1975-90 içsavaşı sonrasının en zor günlerinden geçen Lübnan'da protestoların götürdüğü Hariri'nin yerine işadamı Semir el Hatib'in başbakan olması konusunda bloklar uzlaşmış gözüküyor.

Saad Hariri'ye yakın bir işadamı olarak bilinen, bazı işlerinde eski Başbakan Refik Hariri ile ortaklık yapmış bulunan Hatib'e Şii örgütler Hizbullah ile Emel de destek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Aun, hükümeti kurmakla görevlendirecek kişinin belirlenmesi için istişare görüşmelerine pazartesi başlayacak.