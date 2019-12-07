Rusya ve Türkiye, Suriye'deki 14. ortak devriyeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus askeri polisleri ile Türk askerleri, bu sabah saat 07.00 itibarıyla Kamışlı'nın birkaç kilometre doğusundaki sınır bölgesinde 14. ortak devriye görevine başladı.
Devriyenin Deyrun-Aga yerleşimindeki gümrük geçiş noktasından başladığını belirten bakanlık, Rus ve Türk güçlerin bu noktadan doğuya doğru Suriye-Türkiye sınırı boyunca devriye gerçekleştirdiğini bildirdi.
Devriye konvoyunda Tigr, Tayfun ve Kirpi araçları dahil iki taraftan da sekiz zırhlı araç ile yaklaşık 50 asker yer alıyor.
Rus Orlan-10 insansız hava aracı ile konvoyun hareketleri eş zamanlı olarak izleniyor.
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