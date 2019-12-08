IKBY Başkanı Barzani: Göstericileri öldürenler yargılanmalı

Barzani, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kim olursa olsun suçluluların Iraklı yetkililerce yakalanmaları ve yargılamaları gerektiğini vurguladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün başkent Bağdat'ta göstericilere karşı saldırıları gerçekleştirenlerin yargılanması gerektiğini bildirdi.
Barzani, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, kim olursa olsun suçluluların Iraklı yetkililerce yakalanmaları ve yargılamaları gerektiğini vurguladı.
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