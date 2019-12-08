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00:56 08 Aralık 2019
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    Benyamin Netanyahu

    Hükümeti kuramayan Netanyahu'dan seçim önerisi: Sadece başbakan seçmek için sandığa gidilsin

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, partisi Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı arasında koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde ülkede yeniden erken genel seçimlerin yapılması yerine halkın sadece başbakanı seçmek için sandık başına gitmesini önerdi.

    © AFP 2019 / Gil Cohen-Magen
    İsrail'de Netanyahu ile Gantz, koalisyon konusunda yine anlaşamadı
    Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, ülkede koalisyon hükümetinin Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın tutumu nedeniyle kurulamadığı iddiasında bulundu.

    Partisi Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı arasında birlik hükümetinin kurulması için henüz "geç olmadığını" vurgulayan Netanyahu, Gantz'a bir kez daha koalisyon çağrısı yaparak, şunları kaydetti: 

    "Mavi-Beyaz liderleri ulusal birlik hükümeti kurmaya yanaşmıyorsa gereksiz erken seçimi engellemek için bir seçenek daha var, o da Benny Gantz ve benim aday olacağım direk başbakanlık seçimi."

    İsrail'de başbakanlık seçimi uygulaması yok 

    Meclise koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşılması için tanınan sürenin sona ermesine günler kala gelen bu çağrıya Mavi-Beyaz lideri Gantz'ın ne cevap vereceği merak ediliyor. 

    İsrail'de sadece başbakanın belirlendiği seçim uygulaması bulunmaması nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı kabul etse dahi Netanyahu'nun önerisinin gerçekleşebilmesi için Meclisin onayı gerekiyor. 

    İsrail'deki koalisyon krizi

    İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu başarısız olunca hükümeti kurma görevini Gantz'a verdi
    Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimlerin ardından önce Netanyahu'yu koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirmiş ancak Likud lideri yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

    Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

    Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti. Meclis, 11 Aralık'a kadar hükümeti kurması için bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke 1 yıl içinde 3. kez seçime gidecek.

    İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

     

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