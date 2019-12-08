İran'ın başkenti Tahran'da öğrencilerden gösteri

İran'da 7 Aralık Öğrenci Günü nedeniyle Tahran Üniversitesi, Emir Kemir Üniversitesi, Allame Tabatabai Üniversitesi, Politeknik Üniversitesi ve diğer muhtelif üniversitelerde düzenlenen gösterilerde, benzin zammı nedeniyle yapılan gösterilerde rejimin orantısız güç kullanması eleştirildi.

Eylemciler, "Ekmek, İş, Özgürlük, Şura Yönetimi", "İran, Irak, Lübnan, Şili ve Fransa'daki mücadele aynıdır" ve "Caddeler kana bulandı, baskıya yeter artık" yazılı pankartlar taşıdı.

Bu arada benzin zammı nedeniyle yapılan gösterilerde tutuklananların aileleri, Tahran'daki Evin Cezaevi'nin önünde toplanarak yakınlarının serbest bırakılmasını istedi. Öğrenciler ayrıca siyasi tutukluların da serbest bırakılmasını talep etti.

Tahran Üniversitesinin önündeki İnkılap Caddesi'nde öğrencilerin dışarıda bekleyen halk ile buluşmasını ve gösterilerin üniversite dışına taşmasını engellemek için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan her yıl İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran Üniversitesine gidip konuşma yaparken, bu sene konuşmayı Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi yaptı. Reisi, konuşmasında göstericiler ve "bozguncuları" birbirinden ayırdıklarını söyledi. Siyasi ile adli suçları aynı değerlendirmediklerini ifade eden Reisi, "Siyasi bir hata yapan öğretim görevlisi, öğrenci ya da siyasetçi ile güvenliği ihlal eden ve rejimi devirmeye yönelik faaliyetler yapanlar aynı değildir." ifadelerini kullandı.

Reisi, Ruhani'ye benzin zammının sorun oluşturacağı yönünde bilgi verdiğini aktararak, "Akaryakıt fiyatının artışından gayrı resmi yollardan haberdar oldum ve uygulamanın sorun oluşturacağı şeklinde sayın Ruhani'ye mesaj gönderdim. Bu plan çok iyi anlatılmamıştı ve düşmanlar halkın doğal hakkı olan itirazları kendi çıkarları doğrultusunda istismar etti." görüşlerini paylaştı.