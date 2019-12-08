İsrail Dışişleri Bakanı Katz: İran’ı bombalamak seçenekler arasında

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran’ın nükleer programını durdurmak için bu ülkeyi bombalama olasılığını düşündüklerini belirtti.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Yisrael Katz, “İran’ı bombalamak seçenekler arasında. Çünkü İran’ın nükleer silah üretmesine veya bunu başka yollarla elde etmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Katz, askeri harekata ancak diğer tüm yöntemlerin sonuçsuz kalması durumunda başvuracaklarının altını çizdi.

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların etkili ama yetersiz olduğunu dile getiren İsrailli bakan, Avrupa ülkelerinin de Tahran’a yönelik politikasını sertleştirmesi gerektiğini belirterek, “İran halen kendini güçlü hissediyor. Körfez’de petrol tankerlerine el koyması da bunu doğruluyor” dedi.