Ruhani: İran ekonomisi ABD yaptırımlarına dayanacak

“Bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da bütçemiz yaptırımlara karşı direniş ve mücadeleye dayanacak” diyen Ruhani, yeni bütçe planlarının mevcut şartlarda petrol gelirlerine bağlı olmadığını kaydetti.

İran lideri, “Petrol ve doğalgaz satışından beklenen gelirler, sivil projeler için gereken harcama miktarına yakın” dedi. Bu projelere 700 trilyon riyal (yaklaşık 5.3 milyar dolar) ayrılmıştı.

Ülkenin son bir yılda “en ağır yaptırımlara” maruz kaldığını kaydeden Ruhani, “İdarenin bütçenin hayata geçirilmesi için tüm çabaları harcayacağına dair söz vermiştik ve bu artık hayata geçirilmiştir” ifadesini kullandı.

Ruhani ayrıca ABD’nin yaptırımlar yoluyla İran ekonomisini çökertmeye çalışmasına rağmen tarım ve enerji alanları ile yol ve iletişim altyapısı ve köylere doğalgaz temini konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini de sözlerine ekledi.