ABD yaptırımları ve zam sonrası İran'da benzin tüketimi yüzde 22 düştü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Vekilzade, yaptığı açıklamada, "Zam öncesi günlük 98 milyon 700 bin litre olan benzin tüketimi, zamdan sonra 76 milyon 600 bin litreye geriledi" ifadelerini kullandı.

Vekilzade, geçen yılın aynı döneminde ise benzin tüketiminin 89 milyon 600 bin litre olduğunu hatırlattı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin kararıyla benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.