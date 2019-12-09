İsrail Savunma Bakanı Bennett'ten İran'a tehdit: Suriye Vietnam'ınız olacak

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, dün Kudüs'te katıldığı konferansta İran'ın Suriye ve Lübnan'daki askeri varlığına ilişkin yorumda bulundu.

Maariv gazetesinde yer alan habere göre, İran'ın askeri faaliyetlerinin İsrail'i, 'Suriye'yi İran'ın Vietnam'ına çevirmeye zorladığını' kaydeden Bennett, İran'ın Suriye ve Gazze Şeridi'nde üsler kurmaya çalıştığını iddia etti.

Bennett, İran'ın İsrail'i 'yakıp yıkmak' istediğini öne sürerek, herhangi bir saldırı durumunda 'güçlü bir karşı operasyon başlatacaklarının' mesajını verdi.

İsrail Savunma Bakanı, ülkesinin 2020 yılında daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalacağını ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye, Lübnan ya da Gazze Şeridi'nden gelen her türlü tehdide hazır olduğunu açıkladı.

Öte yandan Bennett, Başbakan Benyamin Netanyahu'ya kişisel çıkarlardan uzaklaşma ve ülkesinin istikrarını diğer çıkarların üstünde tutma çağrısı yaptı.