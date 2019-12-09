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    Duma'da kimyasal saldırı provokasyonu videosu

    Suriye'de kimyasal saldırı iddiasını yalanlayan sızıntı hakkındaki haberi yayınlanmayan Newsweek muhabiri istifa etti

    © REUTERS / Beyaz Miğferler
    Ortadoğu
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    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW), 2018'de Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair raporunun kasıtlı olarak çarpıtıldığını gösteren e-posta sızıntısı hakkındaki haberi yayınlanmayan Newsweek muhabiri, istifa ettiğini açıkladı.

    Newsweek gazetesi muhabiri Tarık Haddad, OPCW'nin Doğu Guta'daki Duma'da kimyasal silah saldırısı yaşandığına ilişkin raporunun kasıtlı olarak çarpıtıldığını gösteren kurum içi e-postaların sızdırılmasına dair hazırladığı haberi gazete editörü tarafından yayınlanmayınca istifa etti.

    Gazeteci Haddad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sızdırılmış OPCW belgesi hakkında haber değeri taşıyan ifşaatları yayınlama girişimlerimin hiçbir geçerli gerekçe olmadan reddedilmesinin ardından Newsweek'ten istifa ettim" ifadelerini kullandı.

    Haddad, paylaşımında şunları söyledi:

    "Gerçekten de doğru olmasına rağmen, ABD hükümeti için rahatsız edici olan bilgilerin kaldırıldığı başka bir vakadan elde edilen kanıtlara ek olarak, hikayeyi ne şekilde örtbas ettiklerine dair kanıtlar topladım."

    'Tehdit aldım'

    Haddad, editörüne sızıntı hakkındaki haberinin neden yayınlanmadığını sorduktan sonra hakkında yasal işlem başlatılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

    OPCW
    © AFP 2019 / Lex van Lieshout / ANP
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    Gazeteci Haddad'ın istifa kararı, başta Suriye'ye askeri müdahaleye gerekçe olarak sunulan kimyasal saldırı iddialarına karşı muhalif tutumuyla öne çıkan Mail on Sunday yazarı Patrick Hitchens olmak üzere önde gelen gazetecilerden övgü aldı.

    WikiLeaks, geçtimiz haftalarda yaptığı ifşaatında ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki hava saldırıları hakkında OPCW tarafından yapılan soruşturmaların çarpıtıldığını ortaya koymuştu.

    WikiLeaks'in yayımladığı e-postanın içeriğine göre OPCW uzmanı, çalışma arkadaşlarının Duma'daki saldırılar hakkındaki bilgileri kasıtlı olarak çarpıttığını ve araştırma ekibinin Batılı güçlerin saldırısı sonrası sahada elde ettiği bulguları değiştirdiğini belirtmişti.

    Sızıntı, geçen yıl saldırıdan dolayı Şam'ı suçlamak için ağız birliği yapan Batılı medya kuruluşlarının neredeyse tamamı tarafından gözardı edildi. 

    Etiketler:
    istifa, Doğu Guta, Duma, kimyasal saldırı, Suriye, Newsweek, OPCW
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