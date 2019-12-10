Esad, Papa Francis'in İdlib'le ilgili mektubuna yanıt verdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İtalyan Rai 24 televizyonuna röportaj verdi. Ancak İtalyan kanalı, yayınını birkaç kez erteleyince röportaj 9 Aralık günü Suriye devlet televizyonu tarafından yayınlandı.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi, İtalyan kanalının röportajın yayınını erteleme kararını Batı'nın Suriye'deki durumla ilgili gerçekleri saklama çabası olarak nitelendirdi.

İtalyan medyası ise olayı, ulusal medya devi yönetiminin içindeki mücadeleye bağlıyor.

Bunun yanı sıra Suriye Devlet Başkanlığı'nın Twitter hesabı, röportajın İngilizce çevirisinin yayınlanmasının ardından askıya alındı.

Papa Francis, 22 Temmuz günü Esad'a yolladığı özel mektubunda, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki insani durumdan dolayı duyduğu derin endişeyi ifade etmişti.

Esad, İtalyan televizyonuna röportajında, “Vatikan’ın olan bitenler ilgili tam bir tabloyu görmediği izlenimini edindim. Bu beklenen bir şey, çünkü Batı’da ana akım medya, ‘iyi insanları’ öldüren ‘kötü hükümeti’ anlatıyor… Bu yanlış” dedi.

Papa Francis’e yanıt mektupta, Suriye’deki gerçek durumla ilgili bilgi verdiğini anlatan Esad, “Her şeyden önce sivillerin hayatını önemsiyoruz, çünkü eğer insanlar sana karşıysa bu bölgeyi kurtarmak mümkün değil… Bölgenin askeri yöntemle kurtarılmasında en önemli şey, oradaki halkın desteğine sahip olmak. Bu son 9 yılda açıktı ve bu, bizim çıkarlarımıza aykırı” ifadelerini kullandı.

Esad, bazı ülkeleri Suriye’nin iç işlerine müdahale etmemesi ve uluslararası hukuku ihlal etmemesi yönünde ikna etme konusunda Vatikan’ın pozitif rol oynayacağı umudunu da dile getirdi.